Пассажирский самолет из США экстренно сел в Магадане

Самолет китайской авиакомпании XiamenAir, направлявшийся из Лос-Анджелеса в Циндао, в пятницу, 2 марта, экстренно приземлился в аэропорту Магадана.

Причиной вынужденной посадки стало самочувствие одного из пассажиров, которому стало плохо на борту воздушного судна, сообщает РИА Новости.

«Boeing 787-9 Dreamliner был вынужден совершить посадку в пять утра в аэропорту Магадана. Во время полета одному из пассажиров, гражданину США, стало плохо. После приземления лайнера, мужчину сразу же госпитализировали в Магаданскую областную больницу», - говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина находится в тяжелом состоянии. Местные медики оказывают ему помощь.

Вместе с тем известно, что пассажир в возрасте 80 лет находится в больнице без сознания.

«Медики сначала предполагали инсульт, но диагноз не подтвердился. Сейчас устанавливают диагноз», - отмечается в заявлении.

В Магаданской областной больнице решат, где получит дальнейшее лечение больной.

Ранее самолет американской авиакомпании Delta экстренно сел в Нигерии, пять человек пострадали.