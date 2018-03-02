В Twitter появилась долгожданная функция
О нововведении сообщили представители компании в своем микроблоге.
Фото: Jan Haas picture alliance reality / Globallookpress
Пользователи социальной сети Twitter теперь могут сохранять понравившиеся им сообщения благодаря функции закладок.
О новой возможности представители компании написали в своем микроблоге.
«Нашли что-нибудь историческое? Не хотите забыть шутку? Есть статья, которую хотите прочитать позже? Сохраните твит в закладках и вернитесь к нему, когда захотите», - говорится в заявлении.
Уточняется, что закладки смогут видеть лишь те пользователи, которые их поставили.