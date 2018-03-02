В Twitter появилась долгожданная функция

Пользователи социальной сети Twitter теперь могут сохранять понравившиеся им сообщения благодаря функции закладок.

О новой возможности представители компании написали в своем микроблоге.

«Нашли что-нибудь историческое? Не хотите забыть шутку? Есть статья, которую хотите прочитать позже? Сохраните твит в закладках и вернитесь к нему, когда захотите», - говорится в заявлении.

Уточняется, что закладки смогут видеть лишь те пользователи, которые их поставили.

Ранее Twitter ужесточил правила для борьбы с ботами.