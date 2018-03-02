В Калифорнии арестована пара, державшая детей в коробке 4 года

Сотрудники полиции США арестовали семейную пару, которая на протяжении четырех лет держала троих детей в фанерной коробке.

Как сообщает портал Breaking911, полицейские обнаружили в Джошуа-Три заброшенный трейлер и большой прямоугольный фанерный ящик, размером шесть метров в длину, один – в высоту и три в ширину.

«В нем отсутствовало электричество и вода. Там же были обнаружены кучи мусора, а на всей площади присутствовали признаки человеческой жизнедеятельности», - говорится в заявлении.

В ходе расследования полицейские установили, что в коробке семейная пара держала троих детей в возрасте 11, 13 и 14 лет. Позже дети рассказали следователям, что жили в ящике на протяжении четырех лет.

Подозреваемые в жестоком обращении с детьми 51-летняя Мона Кир и 73-ле тний Даниэль Панико были взяты под стражу. Для них был установлен залог в размере $100 тыс.

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