Неизвестный попытался напасть на Ольгу Бузову в Хабаровске
Планы злоумышленника нарушила охрана, которая скрутила агрессивного мужчину и вызвала полицию.
Видео: Криминальный Хабаровск/instagram
Охрана одного из ночных заведений в Хабаровске предотвратила нападение агрессивного мужчины на телеведущую и певицу Ольгу Бузову.
Как сообщает instagram-канал «Криминальный Хабаровск» со ссылкой на очевидцев, злоумышленник попытался ворваться в концертный зал, однако внутрь его не пустили. Тогда мужчина начал угрожать стрельбой из оружия, после чего охранники и задержали агрессивного незнакомца.
На место инцидента были вызваны сотрудники правоохранительных органов для выяснения обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что ведущая скандального шоу Ольга Бузова заявила о том, что ее избили во время концерта.