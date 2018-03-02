Неизвестный попытался напасть на Ольгу Бузову в Хабаровске

Охрана одного из ночных заведений в Хабаровске предотвратила нападение агрессивного мужчины на телеведущую и певицу Ольгу Бузову.

Как сообщает instagram-канал «Криминальный Хабаровск» со ссылкой на очевидцев, злоумышленник попытался ворваться в концертный зал, однако внутрь его не пустили. Тогда мужчина начал угрожать стрельбой из оружия, после чего охранники и задержали агрессивного незнакомца.

На место инцидента были вызваны сотрудники правоохранительных органов для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что ведущая скандального шоу Ольга Бузова заявила о том, что ее избили во время концерта.