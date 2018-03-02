В Госдуме опровергли прекращение сотрудничества России с ЕСПЧ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что решения Европейского суда по правам человека могут вызывать вопросы по части легитимности, однако выход России из Европейской конвенции по правам человека не рассматривается.

«Мы пока ведем с нашими европейскими коллегами диалог и считаем важным сохранение общего правового пространства в Европе», - цитирует его слова сайт газеты «Известия».

Ранее сообщалось, что Россия якобы рассматривает возможное прекращение сотрудничества с ЕСПЧ, а также возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека в случае, если существующая линия суда в части антироссийских решений не будет скорректирована.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источники в профильных российских ведомствах, при рассмотрении жалоб против РФ политизация позиции ЕСПЧ лишь возрастает. Вместе с тем аргументация и доводы российской стороны во внимание не принимаются.

«Суд отказывается учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права и зачастую прибегает к практике "двойных стандартов"», - говорится в сообщении.

Российские парламентарии не имеют права голоса в ПАСЕ. В связи с этим более 20 судей ЕСПЧ были избраны без участия представителей РФ. Также уточняется, что вопрос легитимности избрания таких судей, а также принятых ими решений относительно РФ остается открытым.