В Совете Европы прокомментировали сообщения о возможном выходе России из ЕКПЧ

Совет Европы не получал от РФ никакой официальной информации, указывающей на намерение российской стороны выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и прекратить взаимодействие с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

По данным РИА Новости, соответствующее заявление сделал пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы Дэниел Хольтген. Он добавил, что в случае денонсации Россией ЕКПЧ, членство страны в Совете Европы будет остановлено.

Ранее сообщалось, что власти РФ рассматривают возможность выхода страны из ЕКПЧ из-за антироссийской линии в последних решениях ЕСПЧ.

Позже вице-спикер Госдумы Петр Толстой выступил с опровержением этой информации. По его словам, российская сторона не рассматривает возможность выхода из ЕКПЧ. Кроме того, Толстой указал на важность для России диалога с Европой.