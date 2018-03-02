Путин назвал пропагандой слухи о «новой холодной войне»

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC назвал риторику о «новой холодной войне» пропагандистской. Мо мнению российского лидера, гонка вооружений началась с выходом США из соглашения по противоракетной обороне (ПРО).

«Я думаю, что те, кто говорят, что началась новая холодная война, в действительности не аналитики, они занимаются пропагандой», - сказал Путин в беседе с корреспондентом NBC.

Президент России отметил, что «гонка вооружений началась в тот момент, когда США приняли решение выйти из соглашения о противоракетной обороне».

Напомним, 1 марта президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию представил новейшие российские виды вооружений, не имеющие аналогов в мире.

В свою очередь официальный представитель Пентагона Дана Уайт сообщила, что Минобороны США не удивлено заявлением президента России о разработках новейших вооружений.