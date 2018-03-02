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Украина намерена ввести экономный режим потребления газа

Наталия Майорова
03:39 02.03.2018
«Газпром» ранее вернул предоплату за мартовские поставки. В результате этого Украине ежедневно не будет хватать 10 млн кубометров газа.
Украина намерена ввести экономный режим потребления газа
Фото: Str ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина вынуждена ввести экономный режим потребления газа в связи с отсутствием поставок из России.

Он также напомнил, что «Газпром» ранее вернул предоплату за мартовские поставки. В результате этого Украине ежедневно не будет хватать 10 млн кубометров газа, сообщает ТАСС.

Коболев отметил, что Украине нечем перекрыть не хватающие объемы, в связи с чем «Нафтогаз» предложил ввести экономный режим потребления газа в стране.

«План предусматривает введение специального режима потребления газа на промышленных предприятиях, снижения потребления тепловой генерации на 5–10%», - заявил он.

Вместе с тем глава украинской компании отметил, что экономный режим будет введен в стране уже в эту субботу, 3 марта. 

Ранее сообщалось, что «Газпром» отказался поставлять Украине газ по причине отсутствия дополнительного соглашения. Зампредседателя правления российской компании Алексей Медведев подчеркнул, что «Газпром» уже вернул Киеву предоплату за март. 

Также известно, что поставки «Нафтогазу» с 1 марта осуществляться не будут

Решение «Газпрома» об отказе поставлять газ в марте было расценено украинским холдингом якобы как невыполнение решения Стокгольмского арбитража. 

Ранее в «Нафтогазе» заявили, что, по результатам двух судебных разбирательств в Стокгольме, российский «Газпром» должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. Однако российская корпорация выразила несогласие с таким решением

Кроме того, Стокгольмский арбитраж уже отклонял требования «Нафтогаза» об увеличении тарифов на транзит газа, а также об изменении контракта в соответствии с законодательством Украины. 

Газпром и Нафтогаз судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Тогда российский концерн потребовал взыскать с «Нафтогаза» штрафы за недобор газа согласно контрактному правилу «бери или плати», а также долг в связи с неоплаченным топливом. 

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