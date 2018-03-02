Американские журналисты встали на защиту российских коллег на брифинге Госдепа

Журналисты из США вступились за коллег из России на брифинге американского Госдепартамента после нападок официального представителя ведомства Хезер Ноуэрт.

Корреспондент «России 1» поинтересовался, намерен ли Белый дом продолжать взаимодействие с Кремлем по вопросам глобальной безопасности и ядерного оружия после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он сообщил о новейших военных разработках.

«Ваш вопрос — прекратим ли мы переговоры? Конечно, это беспокоит, когда ты видишь ролик, демонстрирующий, как российское правительство атакует США. Не думаю, что это конструктивно или ответственно. У меня все», — сказала официальный представитель Госдепа.

В ответ на реплику Ноуэрт репортер Первого канала сказала, что запись не демонстрировала ракетную атаку на США.

«Вы тоже из России? Понятно. Довольно сказано, идем дальше», — ответила ей Хизер Ноуэрт.

После этого американские журналисты обратили внимание представителя Госдепартамента, что их российские коллеги просто задают вопросы, они не чиновники. В ответ Хизер Ноуэрт заявила, что «RT и другие так называемые новостные организации финансируются российским правительством и получают от него указания».

Далее в зале завязалась словесная перепалка и корреспондент Associated Press повторил слова своей российской коллеги о том, что в видеоролике не было продемонстрировано нападение конкретно на США.

State Dept. spokesperson Heather Nauert dismisses questions from Russian reporters: "You’re from Russian TV too? Okay. Enough said, then." https://t.co/VtdqyQA9nk pic.twitter.com/9suCoX27QM — ABC News (@ABC) 1 марта 2018 г.

Напомним, 1 марта президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию представил новейшие российские виды вооружений, не имеющие аналогов в мире.

В свою очередь официальный представитель Пентагона Дана Уайт сообщила, что Минобороны США не удивлено заявлением президента России о разработках новейших вооружений.