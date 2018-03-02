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Путин заявил об успешном испытании новейших систем стратегического оружия РФ

Наталия Майорова
03:13 02.03.2018
Российский лидер рассказал об этом в интервью американской телекомпании NBC.
Путин заявил об успешном испытании новейших систем стратегического оружия РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что все испытания новейших систем стратегического оружия, которые создаются в РФ в ответ на односторонний выход США из Договора по противоракетной обороне, прошли успешно. Об этом российский лидер рассказал в интервью американской телекомпании NBC. Выдержки из передачи были опубликованы в четверг.

«Они все прошли удачно», - сообщил Путин.

Все ответы российского главы транслировались в переводе на английский язык. 

«Каждая система вооружений, которые обсуждались сегодня, легко обгоняет и обходит целую систему противоракетной обороны. Некоторые из них (систем вооружений - прим. ред.) все еще требуют тонкой наладки и доработки. Другие уже поставлены войскам и находятся в боеготовности», - добавил российский глава.

Вместе с тем, российский президент оценил проведение испытаний на «отлично».

Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия. Как пояснил российский лидер, они создаются в ответ на односторонний выход Вашингтона из Договора по ПРО. 

Глава государства также подчеркнул, что растущая военная мощь Российской Федерация является надежной гарантией мира на планете, а все работы по укреплению обороноспособности страны проводятся согласно действующим соглашениям в области контроля над вооружениями. 

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