Названа дата наступления климатической весны в Московском регионе

Метеорологи назвали дату наступления климатической весны в Московском регионе.

«… с 26 по 31 марта среднесуточные температуры должны выйти на уровень +2 градуса, когда происходит переход через ноль в сторону положительных значений», — приводит сайт телеканала «360» слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Он добавил, что это уже можно назвать наступлением климатической весны.

Отмечается, что температура в марте будет ниже нормы.