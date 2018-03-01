Названа дата наступления климатической весны в Московском регионе
Синоптики сообщили, когда в столичный регион придет климатическая весна.
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress
Метеорологи назвали дату наступления климатической весны в Московском регионе.
«… с 26 по 31 марта среднесуточные температуры должны выйти на уровень +2 градуса, когда происходит переход через ноль в сторону положительных значений», — приводит сайт телеканала «360» слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
Он добавил, что это уже можно назвать наступлением климатической весны.
Отмечается, что температура в марте будет ниже нормы.