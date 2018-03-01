На Нагатинской набережной горит судно

На Нагатинской набережной в Южном речном порту Москвы горит трехпалубное судно, сообщили в МЧС по Москве.

«В 19 часов 34 минуты поступило сообщение о загорании на пришвартованном судне по адресу: проспект Андропова, д.11», - сказано в сообщении ведомства.

Огонь распространился на второй и третьей палубах. По данным МЧС, людей там не было.