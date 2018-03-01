Сын Караченцова рассказал о состоянии отца после химиотерапии

Сын советского и российского актера Николая Караченцова Андрей рассказал о самочувствии отца после проведения пятого по счету курса химиотерапии.

«Чувствует он себя бодренько. На даче занимается гимнастикой. Ему задают возможные интеллектуальные задачки. Хоть у нас и пятая химиотерапия, мы будем чуть-чуть послабее, но папа занимается всем тем же, что и ранее прописывали наши нейрохирурги», — цитирует сайт газеты «Известия» сына актера.

До этого предполагалось, что Караченцову потребуется четыре курса химиотерапии, но потом приняли решение об еще одном, дополнительном, курсе.

Отмечается, что актер сейчас ни на что не жалуется и чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось об обнаружении неоперабельной злокачественной опухоли у Караченцова.