Автостраховщики составили рейтинг самых «дорогих» сосулек этой зимы

От падения сосулек и глыб на автомобили за эту зиму пострадали десятки авто. Аналитики «АльфаСтрахования» составили рейтинг самых дорогих «сосулек», которые упали на застрахованные в компании машины, сообщило Агентство страховых новостей.

Лидером по этой проблеме стал московский регион, где после февральских снегопадов пострадало восемь авто. Больше всего компания потратила на Porsche Cayenne, ремонт которого обошелся в 211,9 тысячи рублей. После него идет Kia Rio (100 тысяч рублей).

На третьем месте оказался Volvo XC90 с убытком в 90 тысяч рублей. Четвертое место у владельцев Toyota RAV 4, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Mitsubishi Outlander, их отремонтировали за 60 тысяч рублей.