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Боевики вновь пытались сорвать гуманитарную паузу в Сирии

Александр Пешков
19:20 01.03.2018
Несмотря на то, что обстановка в Восточной Гуте продолжает оставаться напряженной, сегодня с 9 часов утра вступила в действие третья гуманитарная пауза, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.
Боевики вновь пытались сорвать гуманитарную паузу в Сирии
Фото: Samer Bouidani dpa / Globallookpress

В период ее действия, с 10.10 до 11.30 боевики незаконных вооруженных формирований трижды пытались атаковать гуманитарный коридор Мухайям Аль-Вафедин из районов Восточной Харасты, западной окраины Эр-Рихана и северной окраины Эш-Шафуниия. Все атаки были успешно отражены правительственными войсками.

Пункт пропуска Мухайям Аль-Вафедин, пункт приема в Эддуэре, а также развернутые там медпункт и пункт раздачи питания находятся под контролем офицеров российского центра по примирению и полностью готовы к приему мирных жителей, в том числе раненых и больных.

Однако выход гражданских лиц из Восточной Гуты пока так и не состоялся.

«Срыв гуманитарной операции происходит по вине незаконных вооруженных формирований. Боевики по-прежнему не соблюдают режим прекращения боевых действий и не позволяют покидать опасную зону гражданскому населению», - говорится в сообщении Центра по примирению сторон.

В сообщении отмечено, что их цель – использовать мирных жителей в качестве «живого щита», прикрываясь которым они могут безнаказанно вести огонь по правительственным войскам и жилым кварталам Дамаска.

С началом действия гуманитарного коридора значительно увеличилось количество сообщений от жителей Восточной Гуты на горячую линию российского Центра по примирению враждующих сторон о бедственном положении. Введя лимиты на продажу населению продовольствия и медикаментов, боевики намеренно создали их дефицит.

Отмечаются случаи, когда местные жители обращаются к боевикам с просьбами выпустить их из Восточной Гуты за деньги, но получают отказ.

«Члены НВФ изымают у жителей личный автотранспорт и используют его в своих целях. Запрещают пользоваться радиоприемниками, телевизорами и сотовыми телефонами», - говорится в сообщении.

Боевики Восточной Гуты распространяют агитационные листовки с обращением к жителям. В них местное население заставляют оставаться в своих домах и не покидать район под угрозой расправы.

«Реальность данных угроз подтверждается вчерашним обстрелом около 300 протестующих местных жителей в Думе», - рассказали в сообщении.

По уточненной информации во время этой стихийной акции протеста было убито четыре человека.

В ходе последовавших столкновений толпы, протестующих с боевиками доведенные до отчаяния местные жители убили троих бандитов.

Российский Центр примирения враждующих сторон призывает лидеров незаконных вооруженных формирований остановить насилие над мирными гражданами и предоставить им возможность как можно быстрее покинуть опасные районы Восточной Гуты. 

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