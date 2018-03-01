В МВД назвали количество угнанных авто в 2017 году

В России за 2017 год угнали более 40 тысяч автомобилей, сообщили в МВД России. 20 834 угонов были классифицированы по статье 166 уголовного кодекса РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», остальные 21 842 – это кражи автомобилей.

Лидерами по таким преступлениям стали Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье и Ленобласть. А меньше всего угоняли машины в Чечне, Калмыкии и Ненецком автономном округе.

При этом в ведомстве отметили, что число подобных преступлений снизилось примерно на 10 процентов по сравнению с 2016 годом.

Ранее аналитики компании «Цезарь Сателлит» составили рейтинг самых угоняемых машин за 2017 год, лидером которого стала Lada. На втором месте оказалась Toyota, а на третьем Hyundai.