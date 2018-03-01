Порошенко захотел арестовать активы «Газпрома»

Президент Украины Петр Порошенко призвал арестовать активы «Газпрома», если он не выплатит «Нафтогазу» средства по решению Стокгольмского арбитража.

«Безотлагательно собрать совещание, и если «Газпром» не выплатит НАК «Нафтогаз» (средства согласно решению суда), НАК должен добиться ареста активов «Газпрома» и обеспечить выполнение решения суда», — приводит сайт газеты «Известия» выдержку из заявления Порошенко, сделанного им на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Украинский лидер, помимо этого, поручил министру иностранных дел страны Павлу Климкину провести консультации с Еврокомиссией и Российской Федерацией по этой ситуации.

Суд между «Нафтогазом» и «Газпромом» продолжается с июня 2014 года. Арбитраж удовлетворил взаимные иски компаний, однако разница по выплатам в итоге вышла в пользу «Нафтогаза».