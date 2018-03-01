Украина продлит санкции против российских банков - Порошенко

Совет национальной безопасности и обороны Украины собирается продлить ограничительные меры в отношении российских банков, сообщил на заседании СНБО в четверг президент страны Петр Порошенко.

«Сегодня по предложению национального банка я вынес на повестку дня (заседания СНБО – прим. ред.) вопрос о продлении санкций против российских банков, и я не вижу никаких проблем, потому что наш подход оказался правильным и эффективным», – считает Порошенко.

Он заявил, что подобное решение не затрагивает интересы вкладчиков и клиентов этих банков, но «политика страны является абсолютно правильной».

По словам лидера Украины, после введенных ранее санкций уход российских банков из Украины – это дело времени. Уже сейчас «они сворачивают бизнес в Украине».