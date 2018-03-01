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«Звезда» рассказала, откуда исходит опасность для России

Денис Шурыгин
18:42 01.03.2018
Журналисты пристально присмотрелись к зарубежным угрозам, о которых говорил Владимир Путин в своем послании.

Изначально системы противоракетной обороны, и это прямо указано в самом названии, предназначены для отражения ракетного удара со стороны противника. То есть для защиты своей территории.

Но сейчас американские системы ПРО расположены настолько далеко за пределами США, что даже ракете потребуется немало времени, чтобы преодолеть это расстояние.

Как напомнил Владимир Путин, по договору 1972 года у американцев была развернута своя система вокруг базы ракетного базирования Гранд Форкс в Северной Дакоте, у нас же - вокруг Москвы. И все было относительно спокойно до тех пор, пока США в одностороннем порядке не вышли из этого договора в 2002 году.

А закончилось все тем, что сегодня американские противоракеты базируются уже по всей планете, на всех континентах, в морях и океанах.

Первая система противоракетной обороны появилась на Аляске. В Пентагоне посчитали, что этот регион наиболее уязвимый для удара со стороны непредсказуемой КНДР, потому что Северная Корея обладает ракетами, способными долететь до побережья США.

Потом к Аляске добавилась база Вандерберг в Калифорнии. Но если наличие американских систем ПРО на американской же территории ни у кого вопросов не вызывает, то когда речь заходит о Европе, дело принимает совершенно другой оборот.

Все мы знаем стратегию продвижения НАТО на Восток. И в рамках этой стратегии противоракеты США вплотную подобрались к российским границам. База Девеселу в Румынии уже функционирует. В Польше развертывание такой базы подходит к завершению - должна заработать в этом году.

Кроме того, системы ПРО в ближайшее время могут появиться в Японии и Южной Корее, ну а переговоры о размещении своих противоракет Вашингтон ведет чуть ли не с половиной стран всего мира: Канада, Мексика, Монголия, Италия, Вьетнам, Индия - перечислять можно долго.

При этом не стоит забывать, что в состав глобальной системы ПРО США входит еще и морская группировка: пять крейсеров и 30 эсминцев, которые в принципе могут оказаться в любой точке планеты. И частенько в последнее время наведываются и на Балтику, и в Черное море.

И сколько бы России ни говорили, что все это ради безопасности американских граждан, понятно, что Пентагон стремится полностью обезвредить российский ядерный потенциал, а это в свою очередь может привести к нарушению всего мирового ядерного баланса.

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