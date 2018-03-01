Найден способ вылечить редкий вид смертоносного рака

Группа ученых из США и Италии в ходе исследования нашла способ лечения особого вида рака, сообщается в статье исследователей в научном журнале Science Translational Medicine.

В частности, ученым удалось создать генетически модифицированные клетки иммунной системы, способные уничтожать клетки рака в опухолях мозга (глиобластома).

Глиобластома – это опаснейший тип злокачественного образования центральной нервной системы человека.

Итальянские и американские специалисты нашли новую «молекулярную мишень» на поверхности зараженных клеток, которую они назвали CSPG4. По сути, она представляет собой сложный белок протеогликан, который участвует в первичном распространении клеток меланомы по базальной мембране эндотелия.

Это вещество находят в 67% злокачественных опухолей, оно вырабатывается стволовыми клетками, инициирующими рак.

Исследователям удалось извлечь иммунные Т-клетки (Т-лимфоциты) из организма грызунов, модифицировать их так, чтобы они несли химерный антигенный рецептор (CAR), в результате чего измененные Т-клетки успешно уничтожали клетки глиобластомы с белком CSPG4, при этом обычные лимфоциты со своей задачей не справлялись.

Сейчас в планах ученых проведение клинических испытаний на пациентах с прогрессирующей опухолью мозга.