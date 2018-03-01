Уничтожить Россию не получится - Миронов о послании Путина Федеральному собранию

Послание Владимира Путина Федеральному собранию оказалось в центре внимания мировых СМИ.

Пристальнее всего, конечно, они следили за ярким военным блоком, который представил российский лидер. Одни издания отмечают, что технологический прорыв повышает позиции России на мировой арене и ставит ее безопасность на кардинально новый уровень. И отмечают слова президента, что растущая военная мощь России — это просто гарантия мира на нашей планете. Другие называют представленные разработки «оружием судного дня» и обсуждают, куда именно, по их мнению, ударят российские ракеты.

Министры, общественники, руководители парламентских фракций, законодатели. На повестке дня у всех - детальный анализ послания президента. И, безусловно, его главный вектор - обеспечение национальной безопасности.

«Не случайно Киссинджер сказал: "Интегрировать Россию в западное сообщество невозможно. Значит, надо Россию уничтожать". Но, как мы с вами услышали и увидели, - не получится», - считает депутат Госдумы Сергей Миронов.

К посланию Путина обращено все внимание западных СМИ. Анонсированное главой государства новейшее оружие, которое уже в ближайшее время поступит в российские войска - у западных коллег, мягко говоря, вызывает беспокойство.

Доводы о том, что новая межконтинентальная ракета «Сармат», гиперзвуковой комплекс «Авангард» и авиасистема «Кинжал» - это вынужденный ответ на действия НАТО и США, которые развернули системы ПРО по всему миру и, в частности, у границ России, соседей не интересуют.

Они публикуют новости с такими, например, заголовками, как: «Москва угрожает Западу», «Путин демонстрирует супер-ракеты» и прочими, уточняя, что «новейшее оружие может ударить где угодно».

Многие издания констатируют: речь российского президента - не что иное, как послание Вашингтону в свете ухудшения отношений между Россией и США. Кстати, некоторые уже проводят аналогии со знаменитой мюнхенской речью Путина 2007 года, когда глава государства подверг критике однополярный мир.

Президент США пока воздерживается от комментариев. Последняя запись в его Twitter, сделанная сегодня утром, посвящена сталелитейной промышленности и ограничениям по продаже оружия.