Под флагом ЕС: украинские депутаты устроили массовую драку

Депутаты Луцкого городского совета устроили массовую драку в здании администрации во время заседания по вопросу о сдаче земли в аренду. Видеозапись потасовки опубликована в YouTube.

Отмечается, что часть депутатов выступили с требованием доработать инициативу и продолжить заседание. После отказа, один из народных избранников включил музыку на колонке, а остальные депутаты начали драться.

После потасовки присутствующие начали скандировать: «Ганьба!» (позор — прим. ред.). Кроме депутатов, в драке участвовали муниципальные чиновники и «неизвестные люди спортивной внешности».

Все происходило на фоне государственного флага Украины и флага Евросоюза. Пользователи Сети отреагировали с юмором.

«Обыкновенные европейские дебаты, что вы тут смеетесь?!﻿» - пишет комментатор.

«Наверное, за простой народ дерутся, чтобы им жизнь тяжкую облегчить!﻿» - написал второй.

«Раньше люди смотрели "Дом 2", "Остаться в живых", и это все было… помойкой, с написанным текстами, постановочными драками. А вот здесь реальные чувства, реальная ненависть, и люди там бьются за большие деньги и посты», - подчеркнул пользователь.