Россия дала шокирующий ответ Западу – эксперт о военном разделе выступления Путина

В очередном ежегодном послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин дал ответ на все «непартнерские» действия со стороны НАТО и США. К такому выводу в своей статье для еженедельника «Звезда» пришел военный обозреватель Алексей Леонков.

«Бесконтрольное увеличение количества систем противоракетной обороны, размещаемых около наших границ, могло привести к тому, что США в ближайшей перспективе смогли бы перехватить практически все наши межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Такое неоспоримое преимущество оставлять без ответа было нельзя. Министерство обороны России и отечественный военно-промышленный комплекс, предвидя развитие подобной ситуации, еще в 2004 году начали работы над системами вооружения, которые смогли бы надежно преодолевать такие системы ПРО и в том числе поражать носители этих систем - надводные корабли и подводные лодки», - пишет эксперт.

Всего в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин перечислил пять новых типов вооружений: МБР РС-28 «Сармат», авиационная крылатая ракета дальнего действия с ядерным двигателем, беспилотный подводный комплекс с ядерным двигателем, несущаяся к цели со скоростью 10 чисел Маха (М) авиационная противокорабельная ракета «Кинжал» и гиперзвуковой боевой блок «Авангард», летящий в плотных слоях атмосферы со скоростью 20М. Читать далее…