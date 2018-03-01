Положение мирных жителей в Восточной Гуте стало катастрофическим

По данным сирийской разведки и российского Центра по примирению сторон, мирные жители из Восточной Гуты ежедневно звонят на горячую линию своим родственникам и сообщают о катастрофическом положении в анклаве. Джихадисты ограничили продажу продуктов, не хватает воды и лекарств.

По последним данным российской гуманитарной миссии в Восточной Гуте, боевики силой реквизируют машины, запрещают использовать любые источники информации - смотреть телевизор, слушать радио, пользоваться мобильными телефонами.

Известны случаи, когда жители Гуты просят их выпустить даже за деньги, под гарантии безопасного выхода, но получают не просто отказ, а лишаются и средств, и возможности покинуть анклав.

В Восточной Гуте джихадисты распространяют листовки с угрозами. У выхода из коридора работают российские военные Центра по примирению враждующих сторон, медики, военная полиция, военнослужащие сирийской армии.

«Боевики по-прежнему не соблюдают режим прекращения боевых действий и не позволяют покидать опасную зону гражданскому населению. Их цель - использовать мирных жителей в качестве "живого щита", прикрываясь которым, они могут безнаказанно вести огонь по правительственным войскам и жилым кварталам Дамаска», - сообщил генерал-майор Владимир Золотухин.

Как стало известно, на территории Гуты боевики расстреляли пятерых активистов, которые собирали мирных жителей для выхода из анклава. Доведенные до отчаяния люди устроили стихийную акцию протеста, в ходе которой убили троих джихадистов.

В результате минометных а артиллерийских ударов боевиков на территорию Восточной Гуты не смог войти гуманитарный конвой ООН.