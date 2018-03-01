Суд оставил в силе приговор виновной в смерти мальчика в ДТП в Балашихе

Московский областной суд признал законным приговор по делу о ДТП в подмосковной Балашихе. Ранее виновнице происшествия дали три года колонии-поселения.

Первого марта приговор вступил в законную силу и стал обязательным для исполнения, пояснили в суде, сообщает сайт газеты «Известия».

Резонансное дорожно-транспортное происшествие произошло 23 апреля 2017 года во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе. Алисова, сдавая назад на своей машине, сбила ребенка и протащила его несколько метров по земле.

Судмедэкспертиза показала, что в крови мальчика было 2,7 промилле алкоголя, что соответствует сильнейшей степени опьянения, однако впоследствии эти выводы были опровергнуты.