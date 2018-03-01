Торговый спор Китая и США вышел на орбиту интересов нацбезопасности - эксперт

Интерес СМИ к вопросу американо-китайской «торговой войны» понятен: если схватка двух гигантов, занимающих вместе треть мировой экономики, все же начнется, то не поздоровится никому, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Вячеслав Холодков.

Некоторые аналитики считают, что «торговая война» уже началась. В октябре 2017 года министерство торговли США объявило о введении заградительных пошлин в размере от 97% до 162% на несколько видов китайской алюминиевой фольги. В конце января Вашингтон ввел антидемпинговые пошлины на импорт стиральных машин и солнечных панелей, основным производителем которых является Китай. До 20 апреля президент Дональд Трамп должен принять решение об ограничении импорта стали и алюминия, крупнейшим производителем которых в мире является Китай. Читать далее…