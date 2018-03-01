На Западе не могут скрыть своего восхищения российской армией - Коротченко

Армия вернула себе престиж, и произошло это во многом благодаря главе Минобороны России Сергею Шойгу. Так считает военный эксперт Игорь Коротченко. Своим мнением он поделился в интервью Александру Стриженову в программе «Звезда на Звезде».

«Во многом изменения отношений армии и общества произошли благодаря Сергею Шойгу... У человека, у политика, у государственного деятеля Сергея Кужугетовича Шойгу есть одно важное качество - он успешен на любых проектах, которыми ему приходится руководить. Он четко улавливает тренды. В этом его большое достоинство. Поэтому это изменение, фактически слом отношения общества и армии произошел в общем-то благодаря ему... Армия сегодня престижна. Почему? Солдат накормлен, прекрасно экипирован... В армии служить престижно, это не потерянное время, это возможность использования военной службы в дальнейшем как социального лифта... То, что армия вернула себе звание самое престижного государственного института - это факт», - объяснил эксперт.

По словам Коротченко, отношение к российской армии изменилось не только в нашей стране. Иностранцы восхищаются подвигами военнослужащих РФ. В качестве примера военный эксперт привел реакцию Запада на гибель российского летчика Романа Филиппова в Сирии.

«Посмотрите, какая армия у нас сегодня, какое оружие, какие люди, какие подвиги. Иностранцы восхищались подвигом нашего летчика, который подорвал себя, для того чтобы не сдаться в руки террористов. Это моральный дух. Это, конечно, трагедия, но с другой стороны, это повод для гордости за офицерский корпус, за армию в целом, за то, что мы вот такие. А они другие. Нет ни одного американского пилота, который бы действовал так, как действуют наши летчики... Это совершенно другое качество армии, людей. И вот эти вот массовые восхищенные отклики по поводу духа русских летчиков, которые в британских американских газетах писали читатели... они гордятся тем, что у нас такая армия. Хотя это западные обыватели. Да, они считают нас противниками, но они не могут скрыть восхищения нашей армией», - сказал Коротченко.

Штурмовик Су-25, управляемый летчиком майором Романом Филипповым, был сбит из ПЗРК в небе сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Пилот до последнего старался удержать машину в воздухе. Приземлившись после катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, подконтрольном террористам, летчик вступил с ними в неравный бой. Он получил ранение и был окружен боевиками. Когда расстояние до террористов сократилось, офицер подорвал себя гранатой. Филиппов был посмертно представлен к званию Героя России.

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