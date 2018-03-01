Военный раздел выступления Путина произвел сильное впечатление - Матвиенко

Раздел послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, посвященный обеспечению военной безопасности, произвел самое сильное впечатление, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Самое сильное впечатление, в том числе эмоциональное, произвел раздел обеспечения национальной безопасности. Я не военный человек, не буду комментировать новые виды стратегического вооружения, но, думаю, каждый, кто слышал послание президента, уходит с чувством надежности обеспечения национальной безопасности страны», - заявила Матвиенко.

Она добавила, что «мы сумели собраться и дать достойный ответ на те системы противоракетной обороны, которые разворачиваются, на те системы НАТО, которые подтягиваются к Российской Федерации».

Матвиенко отметила, что таким образом РФ заявила о способности ответить на любую угрозу.