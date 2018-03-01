В Австралии обнаружили «токсичное» пенное море

Пользователей Сети активно обсуждают видео, на котором молодого человека накрывает волной густой пены.

На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, как юноша стоит на берегу моря, при этом водная поверхность покрыта слоем густой белой пены, волна которой впоследствии накрывает молодого человека.

«Удивительно, но страшно», - написал один из пользователей в комментариях к кадрам.

Некоторые же пользователи предположили, что причиной образования пены якобы мог стать «разлив токсических отходов» в море.

Необычное природное явление было снято в Австралии на берегу Тасманова моря, однако в описании к кадрам не уточняется, в чем истинная причина образования подобной пены.