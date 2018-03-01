В Совбезе РФ рассказали о риске появления нового очага терроризма

Мировое сообщество не должно допустить создание нового очага терроризма, как это было с ИГ (террористическая организация запрещена в РФ) в Сирии. Эта тема будет обсуждаться на конференции по вопросам безопасности под эгидой Совбеза РФ, сообщил РИА Новости помощник секретаря российского Совбеза по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.

«Основная задача мирового сообщества – это не допустить создания нового очага распространения терроризма, как это было с ИГ* в Сирии», — сказал Венедиктов.

Он отметил, что под особый риск попадают те страны, которые ослаблены гражданской войной или «цветными» революциями.

Международная конференция пройдет в этом году в Сочи с 24 по 26 апреля.