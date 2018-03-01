Путин огласит послание Федеральному собранию в новом формате

Сегодня президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию. Это обращение главы государства к парламентариям предусмотрено Конституцией.

Обычно Путин выступал с такой речью в декабре в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Но на этот раз место проведения и формат послания сменились. Путин будет оглашать его в Манеже.

Кроме того, для лучшей визуализации в ходе оглашения послания будут использованы экраны с инфографикой. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такое оборудование сложно технологически и логистически установить в Большом Кремлевском дворце, помещения которого представляют историческую ценность.