Путин огласит послание Федеральному собранию в новом формате
Это послание станет уже 24-м в новейшей истории России.
Фото: Пресс-служба Президента России
Сегодня президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию. Это обращение главы государства к парламентариям предусмотрено Конституцией.
Обычно Путин выступал с такой речью в декабре в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Но на этот раз место проведения и формат послания сменились. Путин будет оглашать его в Манеже.
Кроме того, для лучшей визуализации в ходе оглашения послания будут использованы экраны с инфографикой. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такое оборудование сложно технологически и логистически установить в Большом Кремлевском дворце, помещения которого представляют историческую ценность.