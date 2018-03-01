Российскую пловчиху Ефимову задержали в США

Известная российская пловчиха Юлия Ефимова была задержана в Лос-Анджелесе. Инцидент произошел еще накануне Нового года, однако известно о нем стало только сейчас.

Ефимова, которая живет и тренируется в США, стала участницей небольшого ДТП. Ее обвинили в нарушении правил вождения автомобиля. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на представителя полиции.

В участке Юлия пробыла недолго. Почти сразу девушку отпустили под залог в пять тысяч долларов. В полиции Лос-Анджелеса факт задержания спортсменки подтвердили.