Российскую пловчиху Ефимову задержали в США
Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова была задержана после ДТП.
Фото: Michael Kappeler dpa / Globallookpress
Известная российская пловчиха Юлия Ефимова была задержана в Лос-Анджелесе. Инцидент произошел еще накануне Нового года, однако известно о нем стало только сейчас.
Ефимова, которая живет и тренируется в США, стала участницей небольшого ДТП. Ее обвинили в нарушении правил вождения автомобиля. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на представителя полиции.
В участке Юлия пробыла недолго. Почти сразу девушку отпустили под залог в пять тысяч долларов. В полиции Лос-Анджелеса факт задержания спортсменки подтвердили.