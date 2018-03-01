Небензя призвал Запад не читать России «лекции по гуманизму»

Западу не следует считать себя чемпионом в области человеколюбия и читать России «лекции по гуманизму». С таким заявлением на Совбезе ООН выступил российский постпред Василий Небензя.

По его словам, информационный фон вокруг Сирии сейчас разогрет до предела, и значительную роль в этом играют утверждения американских СМИ о том, что Россия якобы несерьезно относится к трагедии войны, и к ситуации в Восточной Гуте.

Небензя посоветовал западным журналистам обратить внимание на город Ракка, который авиация коалиции стерла с лица земли, и который до сих пор не пригоден для жизни, а также на регулярные ошибочные удары американской авиации по мирным жителям.

24 февраля Совбез ООН принял резолюцию, которая требует, чтобы все стороны «без промедления» прекратили столкновения и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30-дневный срок на всей территории Сирии, чтобы обеспечить беспрепятственную и безопасную доставку гуманитарной помощи и проведение эвакуации тяжелобольных и раненых.