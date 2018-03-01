Порошенко признался, что украинцы не чувствуют пользы от его реформ
Порошенко рассказал о качестве своей жизни и жизни простых граждан.
Фото: Sergii Kharchenko ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Украинцы не стали жить лучше и не чувствуют положительного эффекта от реформ. Об этом на пресс-конференции заявил президент страны Петр Порошенко.
«От многих других реформ большинство украинцев, к сожалению, пока не чувствуют позитивного эффекта, поскольку жизнь украинцев значительно не улучшилась», — сказал Порошенко в эфире «112 Украина».
Он добавил, что сейчас уровень жизни в стране подкошен войной и экономической агрессией. При этом Порошенко отметил, что медленные темпы положительной динамики все же есть.
На вопрос, как живется ему самому, Порошенко ответил, что его жизнь «не сахар».