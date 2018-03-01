Турист пропал на перевале Дятлова

На перевале Дятлова пропал турист из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы главка МЧС по Свердловской области Наталью Зырянову. По предварительным данным, три недели назад молодой человек отправился в одиночный поход на перевал Дятлова, и с тех пор он не выходит на связь.

«Для того чтобы велись поиски, должно быть какое-то официальное заявление сделано в МЧС о том, что кто-то где-то пропал. Заявление поступило только ближе к вечеру», — сказала Зырянова.

По словам Зыряновой, вопрос о начале поисковой операции решается.