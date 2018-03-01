СК возбудил дело по факту гибели трех человек при пожаре в Приамурье

СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели трех человек при пожаре в городе Сковородино Амурской области. Об этом СУСК РФ по региону. Пожар произошел в ночь на 28 февраля.

«В результате пожара погибли двое мужчин 1967 и 1972 годов рождения и 50-летняя женщина. По данному факту следственным отделом по Сковородинскому району следственного управления СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины пожара выясняются. Назначены криминалистические экспертизы.