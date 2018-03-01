Пентагон назвал преждевременным заявление Порошенко о поставках оружия

Министерство обороны США считает, что заявления украинского президента Петра Порошенко о поставках американского оружия в ближайшие недели преждевременны.

«По поводу поставок вооружений преждевременно говорить о том, когда это будет», - цитирует заявление ведомства РИА Новости.

В четверг в ходе пресс-конференции Порошенко заявил, что первая партия оборонительного оружия из США якобы поступит на Украину уже в течение ближайших нескольких недель. Украинский лидер отметил, что в 2018 году ожидается ряд таких поставок.

Вместе с тем президент Украины прокомментировал заключение соглашения между компаниями «Укрзализныця» и американской General Electric Transportation на поставку и производство локомотивов, чем вызвал недовольство со стороны рядовых украинцев.