Антироссийские санкции стреляют в ногу американскому бизнесу: торгпред РФ в США о ситуации с ExxonMobil

Ситуация с вынужденным отказом американской нефтяной компании ExxonMobil от проектов с «Роснефтью» в очередной раз доказывает, что антироссийские санкции работают в ущерб американскому бизнесу. Соответствующее заявление сделал торговый представитель России в США Александр Стадник.

«Нам могут сколько угодно рассказывать о якобы миллиардных потерях российского оборонного комплекса из-за санкций США. Однако ситуация с ExxonMobil, напротив, указывает на то, что создатели санкций используют диктаторские методы в отношении именно американского бизнеса, стреляя ему в ногу», - приводит РИА Новости слова Стадника.

Ранее сообщалось, что американская энергетическая компания ExxonMobil намерена выйти из совместных проектов с «Роснефтью» по геологоразведке и научно-исследовательской деятельности из-за антироссийских санкций.

Ограничительные меры в отношении РФ Запад ввел в марте 2014 года, обвинив российскую сторону в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины. С тех пор санкции регулярно продлеваются, а список лиц и предприятий, входящих в санкционный список, постоянно увеличивается. В свою очередь Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине.

В январе этого года руководитель «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что санкции ЕС в отношении российской компании являются незаконными.