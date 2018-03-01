В Алтайском крае произошло землетрясение

Подземный толчок магнитудой 3,1 был зафиксирован в 202 км к юго-западу от Барнаула в Алтайском крае.

Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, колебания были зафиксированы в 02:31 по местному времени (22:31 мск).

В настоящее время информации об интенсивности сотрясений в эпицентре пока нет.

Ранее землетрясение магнитудой 5,4 произошло у Курильских островов.