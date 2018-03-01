Полиция Нидерландов задержала подозреваемых в контрабанде 4,5 тонн кокаина
Среди задержанных оказались пять граждан Нидерландов и один колумбиец.
Фото: politie.nl
В Нидерландах сотрудники правоохранительных органов задержала шестерых подозреваемых в контрабанде 4,5 тонны кокаина из Колумбии.
Как пишет портал NL Times, бельгийские таможенники нашли крупную партию наркотика в одном из контейнеров, в котором должны были перевозить бананы. Инцидент произошел в порту Антверпена в минувшие выходные.
Сотрудники местной полиции задержали подозреваемых, когда те осматривали контейнер. Среди задержанных оказались пять граждан Нидерландов и один выходец из Колумбии.
По оценкам правоохранителей, примерная стоимость изъятого кокаина составляет около 170 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Буэнос-Айреса задержали гражданина РФ с четырьмя килограммами кокаина.