Полиция Нидерландов задержала подозреваемых в контрабанде 4,5 тонн кокаина

В Нидерландах сотрудники правоохранительных органов задержала шестерых подозреваемых в контрабанде 4,5 тонны кокаина из Колумбии.

Как пишет портал NL Times, бельгийские таможенники нашли крупную партию наркотика в одном из контейнеров, в котором должны были перевозить бананы. Инцидент произошел в порту Антверпена в минувшие выходные.

Сотрудники местной полиции задержали подозреваемых, когда те осматривали контейнер. Среди задержанных оказались пять граждан Нидерландов и один выходец из Колумбии.

По оценкам правоохранителей, примерная стоимость изъятого кокаина составляет около 170 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Буэнос-Айреса задержали гражданина РФ с четырьмя килограммами кокаина.