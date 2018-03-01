Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые обнаружили признаки древнейших звезд во Вселенной

Наталия Майорова
04:56 01.03.2018
В случае, если открытие ученых подтвердится, то космологам придется пересмотреть все существующие теории, которые описывают рождение Вселенной.
Ученые обнаружили признаки древнейших звезд во Вселенной
Фото: pixabay.com

Астрономы сумели обнаружить возможные доказательства того, что первые звезды во Вселенной существовали уже через 180 миллионов лет после Большого Взрыва и принимали участие в нагреве нейтрального газа. Потенциально это может говорить о наличии «новой физики» в поведении видимой и темной материи.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, температура газа в ранней Вселенной была в два раза меньше, чем это принято считать. Это может быть связано с взаимодействием элемента и темной материи.

Группа исследователей во главе с Джаддом Боуменом из университета Аризоны в Темпе провела наблюдения неба в диапазоне от 50 до 100 МГц при помощи наземной станции EDGES. Полученные в ходе эксперимента спектры были обработаны и калиброваны с учетом множества факторов, в частности – влияния галактической среды, туманностей, ионосферы и атмосферы Земли, а также других радиошумов.

«Открытие этого едва заметного сигнала стало гигантским окном в раннюю Вселенную для нас. Телескопы в принципе не могут получить фотографии столь древних и далеких звезд, но радиоволны, порожденные во время их "пробуждения", помогли нам узнать, когда это произошло», - отметил Боумен.

По словам ученых, первые звезды во Вселенной были не похожи на современные светила, поскольку их недра не содержали в себе так называемых астрономических «металлов» - элементов тяжелее водороды и гелия. В связи с этим размеры таких звезды практически не были ничем ограничены, а их масса могла превышать солнечную приблизительно в 400 раз. Причем продолжительность жизни таких светил была недолгой – в несколько сотен тысяч лет.

В настоящее время ученые не установили время происхождения таких звезд, а также время появления примитивных галактик. Ранее считалось, что это произошло через 400-500 млн лет после Большого Взрыва, однако в последнее время в науке стали появляться сомнения по поводу этой теории. Так, например, наблюдения за небом при помощи «Хаббла» и других телескопов доказывают, что первые звезды и галактики могли появиться уже через 250-300 лет после Большого Взрыва.

Боумен в коллегами отодвинули эту дату еще на 100 млн лет назад. Они обратили внимание на одну общую особенность первых звезд Вселенной, а именно – они вырабатывали огромные количества ультрафиолета, а их лучи расщепляли окружающие молекулы водороды. 

По мнению ученых, в ближайшее время открытие будет проверено и подвергнется повторному подтверждению со стороны других проектов, которые используют подобные методики наблюдений за фоновым излучением Вселенной. 

В случае, если открытие Боумена подтвердится, то космологам придется пересмотреть все существующие теории, которые описывают рождение Вселенной.

Ранее астрономы обнаружили древнейшую черную дыру во Вселенной.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В России стартует второй этап амнистии капиталов
Дата01.03.2018, 09:19
В России стартует второй этап амнистии капиталов
Горные мотострелки ЮВО в Карачаево-Черкесии под прикрытием штурмовиков Су-25СМ отразили атаку условного противника
Дата01.03.2018, 00:00
Горные мотострелки ЮВО в Карачаево-Черкесии под прикрытием штурмовиков Су-25СМ отразили атаку условного противника
МОК восстановил членство ОКР
Дата28.02.2018, 15:37
МОК восстановил членство ОКР
Первый всероссийский форум «Я-Юнармия» прошел в подмосковном парке «Патриот»
Дата26.02.2018, 16:21
Первый всероссийский форум «Я-Юнармия» прошел в подмосковном парке «Патриот»
Новейшую БМП «Бумеранг» впервые показали изнутри: эксклюзивные кадры
Дата28.02.2018, 16:26
Новейшую БМП «Бумеранг» впервые показали изнутри: эксклюзивные кадры
Грудью на амбразуру: подвигу Александра Матросова исполнилось 75 лет
Дата27.02.2018, 15:45
Грудью на амбразуру: подвигу Александра Матросова исполнилось 75 лет
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
08:44 В стране и мире
В Совбезе РФ рассказали о риске появления нового очага терроризма
07:43 В стране и мире
Видео
Российскую пловчиху Ефимову задержали в США
05:32 В стране и мире
Антироссийские санкции стреляют в ногу американскому бизнесу: торгпред РФ в США о ситуации с ExxonMobil
02:01 В стране и мире
В Польше вступил в силу закон о запрете идеологии украинских националистов
00:31 В стране и мире
Видео
Русские идут: Клинтон призвала Трампа защитить США
События дня
События дня
Олимпиада-2018
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
В Австралии обнаружили «токсичное» пенное море Видео
В Австралии обнаружили «токсичное» пенное море
Джип пытается обогнать новейшую БМП «Бумеранг»: кадры испытаний Видео
Джип пытается обогнать новейшую БМП «Бумеранг»: кадры испытаний
В «Ужасной расщелине» появилась каменная река: видео Видео
В «Ужасной расщелине» появилась каменная река: видео
Крыса наелась до отвала прямо на прилавке супермаркета: видео Видео
Крыса наелась до отвала прямо на прилавке супермаркета: видео
Матвиенко назвал причины гибели двух солистов «Иванушек International»
Матвиенко назвал причины гибели двух солистов «Иванушек International»
На снимках Google Earth нашли таинственную линию вокруг Земли Видео
На снимках Google Earth нашли таинственную линию вокруг Земли
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.