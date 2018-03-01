Илон Маск раскрыл секреты своего успеха

Владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал о своем главном принципе успеха. По его словам, важно не тратить время впустую.

Маск заявил, что свой рабочий день разбивает на пятиминутные перерывы, старается не тратить много времени за разбором электронных писем, а также игнорирует большинство телефонных звонков, сообщает издание The Independent.

Вместе с тем предприниматель отметил, что старается решать дела постепенно одно за другим, при этом отводя на каждое не более пяти минут. При этом Маск отводит то же время на прием пищи, совмещая его с очередной важной встречей.

Издание отмечает, что предприниматель тратит на сон примерно шесть часов в сутки, а общая продолжительность его рабочей недели составляет около 100 часов. Кроме того, около 80% рабочего времени Маск целенаправленно отводит на инженерное проектирование.

Ранее сообщалось, что Маск отказался от зарплаты в Tesla на 10 лет.