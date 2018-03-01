Великобритания отвергла европейский проект соглашения по Brexit

Европейский проект соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза угрожает целостности государства. Соответствующее заявление сделала британский премьер-министр Тереза Мэй.

«Если этот документ будет реализован, то он нанесет ущерб британскому общему рынку, будет представлять угрозу конституционной целостности», — сообщила глава кабинета министров Великобритании во время выступления в палате общин.

Мэй добавила, что ни один премьер-министр Соединенного Королевства не смог бы согласиться на предложенные условия.

В частности, речь идет об одном из пунктов документа, позволяющем Северной Ирландии остаться в Таможенном союзе с Евросоюзом. При этом власти Великобритании не смогут регулировать производственные мощности в этой части страны. Британский премьер также настаивает на продлении переходного периода, который ЕС собирается завершить 31 декабря 2020 года.

Руководитель европейской делегации на переговорах по Brexit Мишель Барнье в свою очередь сообщил, что «документ не содержит никаких сюрпризов» для руководства Великобритании.

По словам Барнье, все положения соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС, проект которого был представлен в среду 28 февраля, были согласованы сторонами еще в декабре прошлого года.

При этом свой вариант документа Великобритания до сих пор не представила. Еще один этап переговоров Лондона и Брюсселя, скорее всего, закончится в марте этого года.