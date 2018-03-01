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Названа главная угроза для мирового бизнеса

Наталия Майорова
03:39 01.03.2018
Об этом сообщается в исследовании на основе данных глобального опроса инвесторов за 2018 год.
Названа главная угроза для мирового бизнеса
Фото: pixabay.com

Главной угрозой для роста мирового бизнеса признана проблема кибербезопасности. Об этом сообщается в исследовании международной консалтинговой компании PwC.

Так, в прошлом году киберугрозы занимали пятое место в перечне угроз для бизнеса. В 2018 году им отводится уже первая строчка, сообщает сайт газеты «Известия».

По мнению руководителей компаний, киберугрозы входят в тройку наиболее серьезных рисков. Согласно данным глобального опроса инвесторов за 2018 год, эта проблема беспокоит 41% инвесторов и аналитиков.

Кроме того, респонденты назвали угрозы, которые препятствуют росту экономики, в частности – дестабилизирующее влияние новых технологий, изменение поведения клиентов, а также каналов сбыта.

Ранее WhatsApp сообщил о разработке аккаунтов для малого бизнеса.

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