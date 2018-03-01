ExxonMobil закроет проекты с «Роснефтью» по поискам нефти

Американская энергетическая компания ExxonMobil намерена выйти из совместных проектов с «Роснефтью» по геологоразведке и научно-исследовательской деятельности из-за антироссийских санкций.

Все официальные процедуры с соблюдением действующих законов, правил и соглашений, которые заключили стороны, будут начаты в 2018 году.

По данным Reuters, ущерб американской компании после выхода и уплаты налогов может составить $200 млн.

Ограничительные меры в отношении РФ Запад ввел в марте 2014 года, обвинив российскую сторону в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины. С тех пор санкции регулярно продлеваются, а список лиц и предприятий, входящих в санкционный список, постоянно увеличивается. В свою очередь Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине.

В январе этого года руководитель «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что санкции ЕС в отношении российской компании являются незаконными.