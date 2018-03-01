Помощница Трампа подала в отставку

Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс подала в отставку. Как рассказали в пресс-службе администрации США, на этой должности она проработала менее шести месяцев.

Вместе с тем, американский президент Дональд Трамп поблагодарил Хикс за проделанную работу.

В общей сложности лидеру США довелось поработать с ней в течение трех лет. Их сотрудничество началось еще до того, как он решил баллотироваться на пост американского президента.

Трамп назвал экс-коллегу «выдающимся человеком» и подчеркнул, что с пониманием относится к ее решению подать в отставку, сообщает РИА Новости.