Таинственную линию, опоясывающую Землю, показали на видео

Знаменитый американский уфолог и видеоблогер Тайлер Глокнер на своем Youtube-канале опубликовал видео, на котором показал линию длиной в 13 тысяч миль вокруг планеты. В ролик он включил и кадры с Земли, которые, по его мнению, также запечатлели странную полосу.

Отмечается, что она охватывает планету от Антарктиды до Северного полюса, при этом фото явления были удалены из Google Earth, пишет издание Daily Star.

Кадры таинственной линии сделал человек, который, как сообщают журналисты, живет прямо под ней.

За сутки ролик набрал на Yotube более 800 тысяч просмотров. Пользователи считают, что это может быть очень быстрый космический корабль, который пронесся по небу. Кроме того, было высказано предположение, что это облако из металлических частиц. Но были и те, кто не поверил в инопланетное происхождение линии и отметил, что это обычные облака.