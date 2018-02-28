Двое пожарных погибли, спасая людей из горящей квартиры в Москве

Неисправность электропроводки - главная версия причины пожара на севере Москвы, в котором погибли два спасателя.

Михаил Фомин и Александр Драевский прибыли на вызов в горящую московскую квартиру. Пожарные четко выполнили свою работу - вывели из огня троих детей и несколько взрослых. Затем вернулись для эвакуации соседей, но мощный выброс пламени не оставил спасателям шанса.

Пламенем объята детская на верхнем этаже высотной панельной многоэтажки. Небольшая «трешка» принадлежит многодетной семье. Здесь проживают шесть человек, включая троих маленьких мальчиков. Сейчас они уже знают имена своих спасителей. Только благодаря самоотверженным усилиями пожарных, оперативно приехавших на вызов, люди спасены.

Смертельный риск, на который они пошли, конечно, не впервые. Прапорщик Фомин и старшина Драевский поэтапно и слаженно выводят всех оказавшихся в опасности: в первую очередь жильцов полыхающей квартиры, потом и их соседей. Уже позже напарники вернулись проверить, не осталось ли в полыхающих помещениях людей.

Всегда готовы к подвигу - стены 41-й части пожарной охраны московского гарнизона были для них родным домом. Пусть антураж и совсем не героический - гладко заправленные постели, куртки до сих пор в гардеробе. Михаил Фомин окончил Московский пожарный колледж, награжден медалью за отвагу на пожаре.Очевидцы говорят, что работе пожарных мешал затянувшийся в доме капитальный ремонт. Аварийные выходы были захламлены, пожарного крана на лестничной площадке не оказалось.

«Были срезаны трубы, пришлось проводить рукава. Но по каким-то причинам очень сильно повалил дым», - сообщил один из очевидцев пожара.

Именно дым оказался для бесстрашных героев смертельным. Выброс пламени в лопнувшие стекла не оставил шансов. Досконально разобраться во всех причинах трагедии теперь будут в Следственном комитете. Одна из главных версий возгорания, которая рассматривается, - неисправность электропроводки.