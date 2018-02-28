Путин призвал МВД повысить качество следствия

Владимир Путин посетил коллегию МВД, на которой подвели итоги работы в минувшем году.

Без задач на будущее заседание не обошлось. В центре внимания - поддержание правопорядка во время предстоящих выборов президента, чемпионат мира по футболу и противодействие терроризму.

Ежегодная коллегия МВД – это время, когда высшие офицеры и генералы полиции со всей страны могут вот так встретиться в одном месте, обсудить свои успехи, проблемы, планы на будущее. Здесь же в фойе министерства можно увидеть технологическое будущее МВД: форму, спецсредства или новинки ГИБДД, которые есть пока только в Москве.

Выступление президента - главное событие коллегии. Глава государства сразу дает понять, что показатели работы полиции должны непрерывно расти. И главный из них - раскрываемость.

«Вы знаете, что снизился практически до 43% общий уровень раскрываемости преступлений. В последние годы этот показатель, что называется, скачет: то подрастет, то вновь сократится. Кардинального, видимого улучшения ситуации пока, к сожалению, не происходит. Значит, ключевой принцип неотвратимости наказания реализуется далеко не в полной мере. Это, безусловно, тревожит и общество, и наших граждан, и абсолютно не должно устраивать сами органы внутренних дел. Вновь повторю, следует серьезно повысить качество следствия и дознания», - заявил Путин.

В 21 веке экстремисты и террористы - одна из главных угроз для любого государства. В России только за прошедший год ликвидированы 14 ячеек террористических организаций и 3 бандгруппы. Выявление новых злоумышленников важнейшая функция МВД.

«Среди приоритетных задач органов внутренних дел – противодействие экстремизму. В прошлом году количество подобных преступлений выросло на 5 процентов. Мы видим, что ряд группировок действуют дерзко и вызывающе, они используют для разжигания национальной и религиозной нетерпимости ресурсы социальных сетей, организуют несанкционированные публичные акции, пытаются вовлечь в свои ряды молодежь. Нужно решительно пресекать деятельность подобных групп, привлекать к ответственности их организаторов. Любые незаконные действия, направленные на раскол общества, на дестабилизацию ситуации, – это серьезная угроза, и ваша прямая обязанность оперативно ее нейтрализовать», - сообщил Путин.

Ожидается, что на чемпионат мира по футболу в этом году в Россию приедут 1,5 миллиона туристов. Со всеми вопросами и проблемами, в первую очередь, они будут обращаться к полицейским. А значит люди в форме станут лицом страны. Помочь в работе должен опыт, полученный во время кубка конфедераций.

«Менее полугода осталось и до старта чемпионата мира по футболу, который пройдёт в 11 городах России. Мы должны провести его на самом высоком уровне и, прежде всего, обеспечить максимальную безопасность и спортсменов, и болельщиков. В решении этой задачи вам принадлежит, конечно, ключевая роль. Уже накоплен огромный позитивный опыт. Не сомневаюсь, что и на чемпионате в любой возникшей ситуации вы будете действовать корректно, в строгом соответствии с законом. От вашей четкой, грамотной работы напрямую зависит то, как пройдет это мероприятие и имидж нашей страны», - добавил президент России.

О готовности полиции выполнять свой долг невзирая на опасности говорит и другая цифра. Только за прошедший год 507 сотрудников МВД удостоены государственных наград.