На Украине придумали, как «присоединить» Крым
В украинском Геническе не оставляют идей присоединить Крым к Украине, там разработали особый план.
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Председатель районной госадминистрации украинского города Геническ Александр Воробьев придумал, как можно соединить Крым и Украину с помощью троллейбусов. Об этом он заявил в ходе выступления, видеозапись которого опубликована в Twitter.
«Я тут вместе с вами начинаю великий проект по возвращению Крыма», — заявил Воробьев.
Мэр украинского Гениченска Воробьев для поддержки Крыма анонсировал великий троллейбусный проект с маршрутом Гениченск - Керчь.@Mayskolpino pic.twitter.com/ckbzoFbDp5— ❝ОВОД❞ 🔹 (@engineer_37) 27 февраля 2018 г.
По его словам, крымчане «ощутят большой проект троллейбусного маршрута Геническ — Керчь». Воробьев уверен: этот проект продемонстрирует, что Украина — «единая держава».