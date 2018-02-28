На Украине придумали, как «присоединить» Крым

Председатель районной госадминистрации украинского города Геническ Александр Воробьев придумал, как можно соединить Крым и Украину с помощью троллейбусов. Об этом он заявил в ходе выступления, видеозапись которого опубликована в Twitter.

«Я тут вместе с вами начинаю великий проект по возвращению Крыма», — заявил Воробьев.

Мэр украинского Гениченска Воробьев для поддержки Крыма анонсировал великий троллейбусный проект с маршрутом Гениченск - Керчь.@Mayskolpino pic.twitter.com/ckbzoFbDp5 — ❝ОВОД❞ 🔹 (@engineer_37) 27 февраля 2018 г.

По его словам, крымчане «ощутят большой проект троллейбусного маршрута Геническ — Керчь». Воробьев уверен: этот проект продемонстрирует, что Украина — «единая держава».